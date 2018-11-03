ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках

На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку.
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ФОТО читателя Delfi: В Нарве в Selver мухи облюбовали отдел с выпечкой, а продавцы к этому безразличны
02.11.2018
“В нарвском магазине Selver постоянно можно наблюдать такую не совсем аппетитную картину, в отделе c выпечкой за булочками по кампании приходят не только рядовые покупатели, но и братья наши меньшие! На вопрос, что происходит, улыбающиеся продавцы разводят руками, мол есть хотят все!“ — пишет читатель.
Опытный доктор: сегодня проблема в том, что семейные врачи точно не знают, что происходит в EMO, и наоборот
02.11.2018
"Я очень пожилой человек, мне 88 лет. Приближается кампания по обмену ID-карт. Я из дома не выхожу, внуки и дочка приносят мне еду, выносят мусор… До ванны и туалета сама, двигаясь по стеночке, я еще могу дойти, но на улицу нет", — пишет читательница "МК-Эстония" Тамара Коновалова из Таллинна.
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По данным Банка Эстонии за прошлый год всего в кредит было куплено 63% жилья. Если вы также не желаете приобретать недвижимость в кредит и готовы взяться за ремонтные работы, то на эстонском рынке недвижимости можно найти интересные варианты за довольно низкую цену. Мы просмотрели местные порталы на предмет стильного и перспективного жилья стоимостью до 50 000 евро и нашли как уже реновированные квартиры и дома, так и такие, которые требуют больших затрат и усилий, чтобы впоследствии стать жильем вашей мечты.