03.11.2018, 09:01

ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках

 (25)
rus.delfi.ee
EST 11
Telgid linnahalli taga
Telgid linnahalli tagaFoto: Andres Putting

На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку.

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