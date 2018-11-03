ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках

На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку.
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ФОТО читателя Delfi: В Нарве в Selver мухи облюбовали отдел с выпечкой, а продавцы к этому безразличны
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“В нарвском магазине Selver постоянно можно наблюдать такую не совсем аппетитную картину, в отделе c выпечкой за булочками по кампании приходят не только рядовые покупатели, но и братья наши меньшие! На вопрос, что происходит, улыбающиеся продавцы разводят руками, мол есть хотят все!“ — пишет читатель.
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