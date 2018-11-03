ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках

rus.delfi.ee EST 18

Telgid linnahalli taga Foto: Andres Putting

На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку.