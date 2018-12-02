ФОТО DELFI: На Ратушной площади зажгли первую свечу адвента

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Raekoja platsil süüdati advendiküünal Foto: Andres Putting

Мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгли в 14 часов первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.