ФОТО DELFI: На Ратушной площади зажгли первую свечу адвента

Мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгли в 14 часов первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.
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Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Пярнуские разборки 90-х. Как молодые парни от бокса переходили к уголовщине
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С 3 декабря в Эстонии вступают в силу поправки в Закон о защите прав потребителей, которые вводят в эстонское право "регламент о геоблокировке" Европейского союза и не позволяют предприятиям на внутреннем рынке Евросоюза проводить различия между клиентами по гражданству, месту проживания или местонахождению.
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Energiasüsteemi töökindluse spetsialist
ELERING AS
Tähtaeg: 09.12.2018
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Www.fitek.ee müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.12.2018
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