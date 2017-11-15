ФОТО DELFI: На Ратушной площади для безопасности вновь установили бетонных голубей

Бетонными голубями перекрыты улицы, ведущие на Ратушную площадь в Старом городе. Количество голубей увеличили еще в прошлом году после теракта на рождественском рынке в Берлине.

Один бетонный голубь весит полтонны. Как сообщает Раэпресс, для оперативных машин, грузовиков, доставляющих товары, и местных жителей оставлен проезд через шлюз безопасности на улице Кулласепа. Голуби здесь установлены так, что на небольшой скорости и зигзагом можно проехать.