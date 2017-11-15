15.11.2017, 21:37

ФОТО DELFI: На Ратушной площади для безопасности вновь установили бетонных голубей

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rus.delfi.ee
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Galerii: 12 pilti
Betoontuvid ümber Raekoja platsi Foto: Ilmar Saabas

Бетонными голубями перекрыты улицы, ведущие на Ратушную площадь в Старом городе. Количество голубей увеличили еще в прошлом году после теракта на рождественском рынке в Берлине.

Один бетонный голубь весит полтонны.

Как сообщает Раэпресс, для оперативных машин, грузовиков, доставляющих товары, и местных жителей оставлен проезд через шлюз безопасности на улице Кулласепа. Голуби здесь установлены так, что на небольшой скорости и зигзагом можно проехать.

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