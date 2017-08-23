ФОТО DELFI: На площади Вабадузе почтили память жертв нацизма и коммунизма

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе поминальным звоном колоколов и возложением венков к монументу победы в Освободительной войне был отмечен Европейский день памяти жертв нацизма и коммунизма.
С речами выступили министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс, министр юстиции Литвы Милда Вайниуте и председатель Эстонского общества Memento Лео Ыйспуу, сообщает Раэпресс.
Венки от парламента Эстонии возложил вице-спикер Энн Ээсмаа, от правительства — Урмас Рейнсалу, от Таллинна — вице-мэр Калле Кландорф.
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День памяти жертв нацизма и коммунизма учрежден в апреле 2009 года резолюцией Европарламента о совести и тоталитаризме.