ФОТО DELFI: На площади Вабадузе почтили память жертв мартовских депортаций

Сегодня в Эстонии отмечается 68 годовщина мартовских депортаций. В память о их жертвах на площади Вабадузе зажгли тысячи свечей, которые составят карту Эстонии.

"Мартовские депортации были преступным геноцидом против нашего народа. Мы никогда не забудем жертвы и будем помнить преступников против человечности. В следующем году мы откроем на Маарьямяэ мемориал жертвам коммунизма, где будут высечены имена всех погибших", — сказал на церемонии министр юстиции Урмас Рейнсалу.