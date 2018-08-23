23.08.2018, 13:30

ФОТО DELFI: На Маарьямяги открыли мемориал жертвам коммунизма

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rus.delfi.ee
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Galerii: 67 pilti
Kommunismi Memoriaal Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, в общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма, на Маарьямяги в Таллинне проходит открытие мемориала жертвам коммунизма в Эстонии. Все желающие могут ознакомиться памятником начиная с 18:00.

На церемонии присутствуют президент Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, глава Сил обороны Рихо Террас и другие.

”На стенах мемориала более 22 000 имен жителей Эстонии разных национальностей, убитых коммунистами или же погибших в заключении или на принудительном поселении из-за нечеловеческих условий содержания. Большая часть из них лежит в безымянных могилах. Мемориал посвящен абсолютно всем репрессированным советской властью в 1940-1991 годах жителям Эстонии. 23 августа с 18 часов вечера все желающие приглашаются в мемориал, где гостей ждет музыкальная инсталляция”, — сказала член правления Института исторической памяти Эстонии Сандра Вокк.

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Организаторы церемонии открытия мемориала жертвам коммунизма в Эстонии: Институт исторической памяти Эстонии, министерство юстиции Эстонии, организационная команда ”Эстонская Республика 100”.

Tallinn Hockey weekend
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