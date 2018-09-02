ФОТО DELFI: на кладбище в Лихула вспомнили снос 14 лет назад скандального монумента



Как сообщил корреспондент ERR в Ляэнемаа Юхан Хепнер, в акции приняли участие около около двухсот человек.

По его словам, люди собрались во многом потому, что они до сих пор помнят, каким способом ровно 14 лет назад — 2 сентября 2004 года — монумент был демонтирован. Тогда в Лихула произошли столкновения между местными жителями и полицией.

"Но сегодня настроение спокойное, и люди больше сосредотачиваются на истории", — сказал Хепнер.

Спустя 14 лет на кладбище в Лихула установили и копию демонтированного монумента, на которой изображен солдата в форме СС с автоматом в руках. Надпись на монументе гласит: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".