02.09.2018, 19:54

ФОТО DELFI: на кладбище в Лихула вспомнили снос 14 лет назад скандального монумента

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rus.delfi.ee
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Lihula samba mälestuspäev
Lihula samba mälestuspäevFoto: Lugeja foto

В воскресенье, 2 сентября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала на кладбище в Лихула памятный день, приуроченный ко сносу 14 лет назад скандального монумента, передает rus.err.ee.


Как сообщил корреспондент ERR в Ляэнемаа Юхан Хепнер, в акции приняли участие около около двухсот человек.

По его словам, люди собрались во многом потому, что они до сих пор помнят, каким способом ровно 14 лет назад — 2 сентября 2004 года — монумент был демонтирован. Тогда в Лихула произошли столкновения между местными жителями и полицией.

"Но сегодня настроение спокойное, и люди больше сосредотачиваются на истории", — сказал Хепнер.

Спустя 14 лет на кладбище в Лихула установили и копию демонтированного монумента, на которой изображен солдата в форме СС с автоматом в руках. Надпись на монументе гласит: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".

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