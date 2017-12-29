29.12.2017, 15:40

ФОТО DELFI: Министры с супругами прибыли на торжественный обед к президенту Кальюлайд

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rus.delfi.ee
EST
President kutsus valitsuse liikmed lõunasöögile
Peaminister Jüri Ratas viis presidendile kingituseFoto: Andres Putting

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила членов правительства к 13:00 на торжественный ужин в Кадриорг.

Ну обеде отсутствовали находящийся в отпуске министр юстиции Урмас Рейнсалу, министр обороны Юри Луйк, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр здоровья и труда Евгений Осиновский и министр социальной защиты Кайа Ива.

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