ФОТО DELFI: Министры с супругами прибыли на торжественный обед к президенту Кальюлайд

29.12.2017, 15:40ФОТО DELFI: Министры с супругами прибыли на торжественный обед к президенту Кальюлайд (46) rus.delfi.ee EST Peaminister Jüri Ratas viis presidendile kingituseFoto: Andres Putting Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила членов правительства к 13:00 на торжественный ужин в Кадриорг. Ну обеде отсутствовали находящийся в отпуске министр юстиции Урмас Рейнсалу, министр обороны Юри Луйк, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр здоровья и труда Евгений Осиновский и министр социальной защиты Кайа Ива. Share 0 LiveJournal Читайте также: Евгений ОсиновскийКадриоргКерсти КальюлайдЮри Ратас 185 000€Tallinn, Квартира116 900€Tallinn, Квартира275 000€Tallinn, Квартира239 000€Tallinn, КвартираОт хозяина!199 000€Tallinn, Часть дома149 000€Tallinn, Квартира179 900€Tallinn, Квартира81 000€Tallinn, Квартира119 000€Tallinn, Квартира115 000€Tallinn, Квартира134 000€Tallinn, Квартира467 780€Tallinn, Квартира12 000€Türi vald, Дом Зарегистрированные (2) Анонимные (44) Оставить комментарий либо комментировать анонимно Опубликовать Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами Транслит Читать комментарии Читать комментарии РЕКЛАМА