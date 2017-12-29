ФОТО DELFI: Министры с супругами прибыли на торжественный обед к президенту Кальюлайд

29.12.2017, 15:40ФОТО DELFI: Министры с супругами прибыли на торжественный обед к президенту Кальюлайд (46) rus.delfi.ee EST Peaminister Jüri Ratas viis presidendile kingituseFoto: Andres Putting Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила членов правительства к 13:00 на торжественный ужин в Кадриорг. Ну обеде отсутствовали находящийся в отпуске министр юстиции Урмас Рейнсалу, министр обороны Юри Луйк, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр здоровья и труда Евгений Осиновский и министр социальной защиты Кайа Ива. Share 0 LiveJournal Читайте также: Евгений ОсиновскийКадриоргКерсти КальюлайдЮри Ратас 199 999€Jõelähtme vald, Дом199 000€Tallinn, Часть дома275 000€Tallinn, Квартира179 900€Tallinn, Квартира115 000€Tallinn, Квартира65 000€Tallinn, Квартира119 000€Tallinn, Квартира199 990€Tallinn, Часть дома138 000€Tallinn, Квартира116 900€Tallinn, Квартира79 500€Tallinn, Квартира105 000€Tartu vald, Земля108 942€Tartu, Коммерческий Зарегистрированные (2) Анонимные (44) Оставить комментарий либо комментировать анонимно Опубликовать Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами Транслит Читать комментарии Читать комментарии РЕКЛАМА