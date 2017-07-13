ФОТО DELFI: Министры окружающей среды ЕС обсуждают в Таллинне экоинновации

Cегодня и завтра в Таллинне пройдет встреча министров окружающей среды стран-членов ЕС. Министры сосредоточатся на теме изменений климата и эко-инноваций, которые очень важны при переходе на экономику полного цикла c низкими выбросами углекислого газа, сообщается в пресс-релизе.

В первый день встречи министры обсудят тему экоинноваций, которая является приоритетной как для Эстонии, так и для стран, которые станут следующими председателями — Болгарии и Австрии. Экоинновации — это поиск новых решений, которые кроме экономики, учитывают влияние на окружающую среду и общество. Более конкретно будет обсуждаться тема смарт-городов, ресайклинга материалов и финансовые вопросы.

”Если до сих пор мы привыкли думать о том, что отходы — это что-то такое, что отправляется на свалку и с ними больше ничего нельзя сделать, то сегодня этот образ мысли должен поменяться. Отходы могут быть очень ценным ресурсом, из них можно производить новые продукты, не нагружая окружающую среду. Ничего нельзя тратить впустую”, — сказал министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Министры обсудят, как Европейский союз и его страны-члены могут помочь изменить стандарты в области экоинноваций.

Во второй день встречи будет обсуждаться тема изменений климата, которая также является одним из приоритетов Эстонии во время председательства. Министры обсудят, как применить Парижские соглашения в сложной политической ситуации.

Изменение климата является транс-граничной и глобальной проблемой. Поэтому ключевую роль при ее решении играет сотрудничество на региональном и глобальном уровне, а также частного и общественного сектора.

Встречей руководит министр окружающей среды Сийм Кийслер.