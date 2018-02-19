ФОТО DELFI: Маргус Цахкна и группа специалистов проводят тайные встречи по созданию новой эстонской партии

Уже на протяжении нескольких месяцев группа специалистов из различных сфер проводит тайные встречи, на которых обсуждаются проблемы Эстонии с целью создания новой партии, хотя окончательное решение пока принято не было, пишет Eesti Päevaleht.

Первая встреча прошла осенью в Ида-Вирумаа, после выборов в местное самоуправление, а последняя — позавчера в Пирита. Если раньше собрания проходили в довольно узком кругу, то субботнее собрание посетили около 30 человек.

Согласно данным Eesti Päevaleht, на собраниях обсуждаются разные темы, начиная от защиты окружающей среды и образования, до интеграции и гражданства, а также возможность создания новой партии в Эстонии. Когда планируется обнародовать намерения — неизвестно.

Среди прочих в собраниях приняли участие экс-председатель IRL Маргус Цахкна, покинувший партию, Прийт Аламяэ, Кристийна Каллас, но никто из них не пожелал подробно прокомментировать данные встречи.

Цахкна опроверг слухи о создании новой политической партии

Бывший председатель партии Союз отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна опроверг утверждения о том, что он якобы занимается созданием новой политической партии для участия в следующих парламентских выборах весной 2019 года, пишет rus.err.ee.

Цахкна заявил в интервью ERR, что после следующих выборов в Рийгикогу он с большой вероятностью перейдет на работу в частный сектор.

"Как у всякого политического волка, у меня вся грудь в дроби. И с очень большой вероятностью люди видят меня в 2019 году в частном секторе. С очень большой вероятностью меня в новом составе Рийгикогу не будет. Я новую партию создавать не буду. Но я надеюсь, что есть люди, которые заставят существующие партии действовать так, чтобы были предвыборные дебаты, которые бы установили более масштабную и далекую цель для эстонского государства", — сказал Цахкна.

По его словам, на встречах с различными людьми в последние полгода политик пришел к выводу, что потенциал для создания новой партии все-таки имеется.

"Сейчас осталось около года до следующих выборов и во многом от нынешних партий зависит, появится ли новая партия со свежими идеями и более амбициозным видением. В Эстонии есть целый ряд компетентных и свежих людей, которым бы хватило для этого смелости. Но практика показывает, что люди занимаются устройством собственной жизни и своими сферами. Маргус Цахкна эту партию не видит, потому что она не была бы "той самой" партией", — сказал экс-председатель IRL.