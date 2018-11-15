ФОТО DELFI: Лыжники-роллеры ударили пробегом по обновленной Гонсиори

Движение по обновленной улице открыли ездившие по ней до реконструкции автобусы, бравшие на борт желающих опробовать гладкость нового покрытия. Прокатились по обновленной улице в ходе соревнований по четырем возрастным категориям и любители катания на роликовых коньках.

"Эта обновленная улица, — сказал мэр Таллинна Таави Аас, — стала символом приоритета, отдаваемого нами развитию общественного транспорта, и стремления сократить поток автомобилей в центре города".

Для не относящегося к общественному автотранспорта отведен центральный ряд, по которому утром можно проехать со стороны Ласнамяэ к центру города, а вечером — в обратном направлении.

Общая стоимость проекта, включающего реконструкцию улиц Кундера и Тюрнпу, а также участка улицы Лаагна составила 9,26 миллиона евро. Протяженность реконструированного участка — от улицы Манеэжи до улицы Лаагна — около полутора километров. К этому добавляются еще почти пять километров прогулочных и велодорожек и тротуаров, высаженные 96 деревьев, установленные средства организации движения.