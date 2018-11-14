ФОТО DELFI: Liviko впервые открывает свое производство для посетителей

Экскурсии Liviko Distillery — впервые предоставленная возможность для всех желающих ознакомиться с производственными процессами отечественного изготовителя алкогольных напитков, его историческими зданиями и недавно открывшимся интерактивным музеем.

”Уже много лет жители Эстонии и иностранные гости проявляют интерес к посещению Liviko. Теперь мы впервые предлагаем такую возможность в рамках наших ознакомительных туров с осмотром работающего завода и нового интерактивного музея. Вся продукция Liviko производится в наших исторических зданиях в центре Таллинна. Посетители узнают, как на современном производственном предприятии сочетаются новейшие технологии и традиционные знания и опыт, передаваемые из поколения в поколение, от одного мастера к другому. Гости смогут также посмотреть на весь производственный процесс, начиная от изготовления настоек и заканчивая бутилированием готовых напитков”, — сообщил руководитель АО Liviko Янек Кальви.

Экскурсия в Liviko состоит из трех частей — осмотра производственных помещений, посещения недавно открывшегося интерактивного музея и возможности принять участие в дегустации или уроках о различных напитках в самом современном учебном классе Эстонии LAB (Liviko Academy of Beverages), которые проводят опытные сомелье и бармены Liviko.