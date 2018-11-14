14.11.2018, 21:10

ФОТО DELFI: Liviko впервые открывает свое производство для посетителей

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 31 pilti
Liviko juhataja Janek Kalvi. Foto: Rauno Volmar

В честь своего 120-летия компания Liviko начинает проводить на своем производстве ознакомительные туры для предварительно зарегистрированных посетителей.

Экскурсии Liviko Distillery — впервые предоставленная возможность для всех желающих ознакомиться с производственными процессами отечественного изготовителя алкогольных напитков, его историческими зданиями и недавно открывшимся интерактивным музеем.

”Уже много лет жители Эстонии и иностранные гости проявляют интерес к посещению Liviko. Теперь мы впервые предлагаем такую возможность в рамках наших ознакомительных туров с осмотром работающего завода и нового интерактивного музея. Вся продукция Liviko производится в наших исторических зданиях в центре Таллинна. Посетители узнают, как на современном производственном предприятии сочетаются новейшие технологии и традиционные знания и опыт, передаваемые из поколения в поколение, от одного мастера к другому. Гости смогут также посмотреть на весь производственный процесс, начиная от изготовления настоек и заканчивая бутилированием готовых напитков”, — сообщил руководитель АО Liviko Янек Кальви.

Экскурсия в Liviko состоит из трех частей — осмотра производственных помещений, посещения недавно открывшегося интерактивного музея и возможности принять участие в дегустации или уроках о различных напитках в самом современном учебном классе Эстонии LAB (Liviko Academy of Beverages), которые проводят опытные сомелье и бармены Liviko.

Интерактивный музей содержит разработанные специально для Liviko особые решения, позволяющие взглянуть на Vana Tallinn, Crafters и Viru Valge с нового ракурса. Концепция интерактивного музея была придумана персоналом Liviko и воплощена в жизнь архитекторами KOKO.

Экскурсии проводятся гидами на эстонском, русском, финском или английском языке. Liviko предлагает экскурсии только взрослым участникам — лицам моложе 18 лет доступ в производственные помещения запрещен.

АО Liviko является основанным в 1898 году производителем, экспортером и импортером качественных алкогольных напитков. Производство и главный офис АО Liviko расположены в Таллинне, а филиалы — в Риге и Вильнюсе. АО Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии. Наряду с производством, предприятие также уделяет большое внимание экспорту и импорту алкогольных напитков. Liviko экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран по всему миру.

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