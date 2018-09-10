10.09.2018, 16:10

ФОТО DELFI: Летний отпуск кончился. В Рийгикогу начинается осенняя сессия

 (1)
rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 26 pilti
Foto: Ilmar Saabas

В понедельник, 10 сентября, в Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”

10.09.2018
Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.

На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
Подробнее


В Йыхви истребители сильно напугали детей в детском саду

10.09.2018
“В прошлую пятницу мне позвонили из детского сада и сказали, что нужно срочно забирать ребёнка. Причина тому — военные учения, а именно полет истребителей непосредственно над Йыхви”, — написала нам читательница.
Подробнее

Имеющая за плечами запрет на работу в Финляндии семейный врач продолжает принимать пациентов в Таллинне. Как такое возможно?

10.09.2018
В июне Eesti Päevaleht писал о врачах, которые продолжают обслуживать пациентов в Эстонии, имея за плечами запрет на работу в Финляндии. Одним из тех врачей была Виктория Проневич, работающая в нескольких местах и до сих пор имеющая множество пациентов.
Подробнее

Эрки Сависаар: Эрнитс мог бы поступить по-мужски и покинуть Рийгикогу

10.09.2018
По словам зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаара, решение Пеэтера Эрнитса присоединиться к EKRE достойно сожаления и было бы правильно, если бы Эрнитс поступил по-мужски и покинул парламент, чтобы на предстоящих выборах избираться в Рийгикогу от другой партии.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €


Магазин Lasnamäe Prisma будет открыт круглосуточно

10.09.2018
Торговая сеть Prisma открывает свой расположенный в Ласнамяэ гипермаркет в круглосуточном режиме, чтобы расширить возможности жителей восточной части Таллинна и её окрестностей для совершения повседневных покупок вне зависимости от времени, сказано в пресс-релизе.
Подробнее

Swedbank напоминает: вскоре изменится дневной лимит карточки паролей

10.09.2018
С 13 сентября с карточкой паролей в интернет-банке за день можно будет совершать платежей максимально на 100 евро. С 8 ноября дневной лимит для карточки паролей снизится до 50 евро, а с 1 февраля пользоваться карточками паролей будет невозможно, говорится в пресс-релизе.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ| Шикарные бегуньи: подборка красивых девушек с Таллиннского марафона

10.09.2018
На минувших выходных прошел Таллиннский марафон. Более 23 000 бегунов из 60 стран приняли участие в забегах на разные дистанции. Мы сделали подборку фотографий с шикарными девушками, которые доказывают, что быть красивой во время занятия спортом - возможно! Смотрите галерею Delfi.
Подробнее