ФОТО DELFI: Летний отпуск кончился. В Рийгикогу начинается осенняя сессия

В понедельник, 10 сентября, в Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.
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ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок произошло обрушение, под завалами находится человек
10.09.2018
Керсти Кальюлайд: только в 33 странах мира средняя зарплата превышает ее сегодняшний уровень в Эстонии
10.09.2018
Русская православная церковь уже готовит ответ на действия Константинопольского патриархата в отношении Украины. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".
СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”
10.09.2018
Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.
На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
Имеющая за плечами запрет на работу в Финляндии семейный врач продолжает принимать пациентов в Таллинне. Как такое возможно?
10.09.2018
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Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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Puu- ja köögivilja üksuse juht
MAXIMA EESTI OÜ
Tähtaeg: 18.09.2018
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Euroopa inimõiguste kohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 26.09.2018
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Keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 14.09.2018
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Personalijuht
A-TOLLIAGENTUUR (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 16.09.2018
Несмотря на то, что есть огромное количество различных упражнений для улучшения работы сердца, рекомендуется выбрать тот вид спорта, который лучше всего подходить именно вам и всем вашим потребностям. Есть некоторые упражнения, которые помогают работать сердцу лучше. Обязательно возьмите эти полезные упражнения на заметку для того, чтобы улучшить самочувствие и стимулировать работу органов сердечно-сосудистой системы, пишет Медикфорум.