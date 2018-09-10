10.09.2018, 16:10

ФОТО DELFI: Летний отпуск кончился. В Рийгикогу начинается осенняя сессия

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rus.delfi.ee
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Galerii: 26 pilti
Foto: Ilmar Saabas

В понедельник, 10 сентября, в Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.

Tallinn Hockey weekend
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