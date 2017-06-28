ФОТО DELFI: Лагерь Яны Тоом сообщит в течение недели, пойдут ли они на местные выборы со своим списком

Предполагалось, что депутат Европарламента Яна Тоом и бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар сегодня в 12 часов представят свой избирательный список в Таллинне. Однако в ходе пресс-конференции выяснилось, что вопрос о его создании будет решен в течение недели.

В начале конференции Яна Тоом сказала, что этот вопрос на протяжении некоторого промежутка времени был для них открытым. ”Мы наблюдали за освещением в прессе, оценивали свои возможности. Поскольку наш единый интерес — как можно эффективнее и шире представлять интересы Центристской партии, то мы — ”три сестры” — посчитали, что сделаем последнюю попытку и постараемся внутри партии уладить свои разногласия”.

”Мы — в процессе переговоров. Это — нелегко и напряженно”, — добавила Тоом.

По словам Кылварта, выступавшего вторым, в последние дни они говорили с Тоом о будущем партии. Также сильнейший кандидат в мэре столицы — центрист. ”Оперативная цель сейчас — договориться между собой. А наибольшая — защитить нашего избирателя”, — поведал политик.

Яна Тоом объявила, что на данный момент никакого избирательного списка не будет, и на этой неделе сторонники Сависаара будут еще вести переговоры с председателем партии Юри Ратасом.

На вопрос журналиста ”АК”, что затрудняет переговоры, Тоом ответила шутя: подъемы в 6 утра и окончание дня в 1 ночи. ”Мы не станем раскрывать суть переговоров. Но одно должно быть ясно: из моей позиции выжать нечего. Основных вопросов очень много. Надеюсь, на следующей неделе будет пресс-конференция”, — добавила политик.

Также, по ее словам, у них, конечно же, готов избирательный союз, и по сути готовы и список, и программа. ”Сегодня утром пришли к соглашению, что это реально. Мы поддерживаем программу Центристской партии, но думаем и об альтернативных вещах, и было бы хорошо, если их примут в расчет”, — прокомментировала Тоом.