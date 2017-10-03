ФОТО DELFI: Кутсер наконец явился на заседание по делу Сависаара, свою двухнедельную болезнь подтвердить не смог

Во вторник в Харьюском уездном суде продолжается процесс по делу Эдгара Сависаара. Отсутствовавший на протяжении двух недель Прийт Кутсер должен был объяснить, почему он до сих пор не попросил справку от врача для суда. Оказалось, что у него не было права на больничный.

Согласно обвинению, Кутсер использовал бюджетные средства города Таллинна для финансирования избирательной кампании 2013 года. Данный эпизод собирались обсудить 20 сентября, но Кутсер на заседание не явился. Не пришел он на заседание и на прошлой неделе — якобы по причине продолжающейся болезни.

На сегодняшнем заседании Кутсер объяснил, что заболел 19 сентября и, послав электронное письмо, запросил у Кивилиннаского центра семейных врачей больничный в связи с насморком, кашлем и повышенной температурой. 20 сентября врач ответил ему в письме, что больничный лист открыт.

Кутсер не захотел идти на заседание в плохом самочувствии. О болезни он проинформировал лишь своего адвоката, но не суд. Кутсер отметил, что на прием к врачу ему идти не пришлось, он и раньше открывал больничный лист путем электронной почты.

По его словам, он не знал, что для суда необходимо отдельная справка о болезни, поэтому изначально не запросил ее у врача. Затем, как утверждает Кутсер, в больнице «началась паника», и ему поступали оттуда запутанные ответы.

На вопрос о том, почему его больничный тем временем аннулировали, Кутсер не смог ответить. По его словам, он выздоровел в прошлую среду и уведомил об этом врача посредством электронной почты, но ответа не последовало.

За день до этого Кутсер вызывал врача на дом, но во время его визита Кутсера дома не оказалось. На вопрос, как так получилось, что 26 сентября ему было так плохо, что пришлось вызвать на дом врача, а на следующий день он уже просил закрыть больничный лист, Кутсер вновь не смог ответить.

Единственное, что он смог предъявить суду — переписку с семейным врачом, а вот справки от врача у него не нашлось.

По словам суда, простуда — не причина для неявки на заседание, болезнь должна быть серьезной. Гос прокурор Стивен-Христо Эвестус считает, что суд должен взвесить применение денежного штрафа в отношении Кутсера.

Тем временем суд сам связался с семейным врачом Кутсера который объяснил, что после того, как Кутсер запросил больничный, выяснилось, что он безработный, поэтому у него отсутствует право на больничный лист. Справку для суда он не запросил.

25 сентября Кутсер послал запрос насчет справки для суда, но врач объяснил, что не может ее выдать задним числом, так как она выдается в день сообщения о болезни непосредственно после осмотра. 26 сентября Кутсер вызвал врача на дом, но сам в этот момент там не был. Не отвечал Кутсер и на телефон.

Суд решит в течение дня, что делать со случаем Кутсера.