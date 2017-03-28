28.03.2017, 19:15

ФОТО DELFI: Коплиские линии превратились в неофициальную свалку

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rus.delfi.ee
EST
Kopli liinid 28.03.2017
Foto: Andres Putting

Как видимо, недобросовестные жители Таллинна мусорят не только в лесу Астангу — новая стихийная свалка образовалась в Копли, где мусор свозять на Коплиские линии.

Большая часть старых домов Коплиских линий уже снесена, и начались работы по строительству новых. Несмотря на это, сюда продолжают приезжать люди, чтобы оставить свой мусор: шины, одежду, мебель, подушки и так далее.

По словам фотографа Delfi, мусор сюда привезли недавно, раньше его здесь не было.

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