ФОТО DELFI: Коплиские линии превратились в неофициальную свалку

Как видимо, недобросовестные жители Таллинна мусорят не только в лесу Астангу — новая стихийная свалка образовалась в Копли, где мусор свозять на Коплиские линии.

Большая часть старых домов Коплиских линий уже снесена, и начались работы по строительству новых. Несмотря на это, сюда продолжают приезжать люди, чтобы оставить свой мусор: шины, одежду, мебель, подушки и так далее.

По словам фотографа Delfi, мусор сюда привезли недавно, раньше его здесь не было.