ФОТО DELFI: Когда же завершится строительство церкви в Мустамяэ?

К Delfi обратился читатель с вопросом: почему до сих пор не открылась церковь в Мустамяэ, если строительство должно было закончится в ноябре 2017 года? Отвечающее за строительство церкви целевое учреждение Mustamäe Kiriku SA проясняет ситуацию.

Читатель пишет, что церковь в Мустамяэ должны были сдать в эксплуатацию в ноябре 2017 года, но когда подошел срок на информационном стенде у церкви появилась появилась надпись о том, что я ноябре завершился лишь первый этап строительства.

”Стало понятно, что для завершения строительства не хватило денег. Возникли вопросы — почему их не хватило, сколько всего этапов предусматривается в строительстве этой церви и когда она окончательно будет сдана в эксплуатацию?”, — недоумевает читатель

Созданное специально для строительства церкви Mustamäe Kiriku SA заключило со договор строительной фирмой Ehitus5ECO. Как сообщает член правления целевого учреждения Таави Турвас, договор предусматривает два этапа строительства.

Первый этап — строительство основных структур, внешняя отделки и облагораживание территории — как раз закончился в ноябре 2017 года, как и было запланировано. Осталось провести лишь работы по озеленению.

Теперь на очереди второй этап строительства — внутренние отделочные работы и получение разрешения на использование. Второй этап изначально запланирован на весну 2018.

Смотрите, как церковь должна выглядеть изнутри:



Турвас отмечает, что все неравнодушные могут поддержать строительство Мустамяэской церкви:

Mustamäe Kiriku Sihtasutus, счет: EE111010220256374224, SEB

EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus, счет: EE241700017003221206, Nordea