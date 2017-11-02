ФОТО DELFI: Коалиционный договор подписан, Зюлейха Измайлова станет вице-мэром

В 11 часов в Ботаническом саду в Таллинне состоялось подписание коалиционного договора. Свои подписи под документом поставили кандидат в мэры от Центристской партии Таави Аас и председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова.
Партия зеленых, согласно договору, получила одно место вице-мэра. В горсобрании у зеленых нет ни одного места.
Сегодня Измайлова подтвердила, что должность вице-мэра займет она. Ее сфера деятельности будет связана с окружающей средой.
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