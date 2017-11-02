ФОТО DELFI: Коалиционный договор подписан, Зюлейха Измайлова станет вице-мэром

Foto: Tiit Blaat

В 11 часов в Ботаническом саду в Таллинне состоялось подписание коалиционного договора. Свои подписи под документом поставили кандидат в мэры от Центристской партии Таави Аас и председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова.