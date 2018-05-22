22.05.2018, 10:01

ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд с большой делегацией отправилась с официальным визитом на Украину

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rus.delfi.ee
EST 2
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna Lennujaam
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna LennujaamFoto: Tiit Blaat

Керсти Кальюлайд планирует встретиться с руководящими лицами Украины, а также первой из глав государств посетить Восточную Украину — Донбасс.

Во вторник утром Кальюлайд с большой делегацией вылетела из Таллинна в Киев. В делегацию входят 30 членов, среди которых много известных бизнесменов.

Кальюлайд встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Главным желанием президента является поддержать Украину, противостоящую на востоке постоянной агрессии со стороны России. Однако также Киеву нужно указать на то, что они не спешат выполнять шаги для борьбы с коррупцией.

Большую часть визита также занимает продвижение эстонского предпринимательского сектора.

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