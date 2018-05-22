22.05.2018, 10:01

ФОТО DELFI: Керсти Кальюлайд отправилась с официальным визитом на Украину

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rus.delfi.ee
EST
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna Lennujaam
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, Tallinna LennujaamFoto: Tiit Blaat

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник, 22 мая, по приглашению украинского лидера Петра Порошенко отправилась с официальным визитом на Украину. В числе прочего она посетит восточную часть страны, пострадавшую в результате военных действий, сообщает rus.err.ee.

Во вторник, 22 мая, в Киеве пройдет официальная встреча президентов двух стран.

"Стороны координируют свои позиции по противодействию российской агрессии, обсудят актуальные вопросы украинско-эстонского сотрудничества и будут координировать пути поддержки Украины в контексте ее интеграции в ЕС и НАТО", — так анонсировала эту встречу администрация президента Украины.

В результате переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на укрепление украинско-эстонского партнерства, добавили в Киеве.

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