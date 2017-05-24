ФОТО DELFI: Кандидатом в мэры Таллинна от социал-демократов стал Райнер Вакра

Сегодня конгресс таллиннского округа Социал-демократической партии утвердил кандидатом на пост мэра столицы Райнера Вакра. Первые номера в округах будут объявлены в ближайшие недели, сообщает пресс служба партии.

”Нового мэра можно будет считать успешным лишь тогда, когда у всех детей будет счастливое детство”, — сказал кандидат на пост мэра столицы Райнер Вакра.

По словам Вакра, в Таллинне нуждаются в ремонте 80 детских садов, а это почти две трети от общего количества столичных садиков. ”Главное цель и обещание социал-демократов на этих выборах — привести в порядок все детские сады в течение четырех лет”, — заявил Вакра.

”Но это не все. Кроме того, все дети должны быть сыты, и питаться они должны здоровой пищей. Чтобы ни один ребенок не был голоден, мы обеспечим бесплатное питание в детских садах”, — подтвердил Вакра.

”Также мы уже запустили программу по раннему изучению языков в детских садах. Мы уверены, что каждый дополнительный язык, который изучался в детском саду, повысит в будущем конкурентоспособность детей”, — считает Вакра.

”Я рад, что все остальные партии с нами солидарны в этом вопросе. Изучение эстонского в русских детских садах — для нас естественный процесс. Наш план идет дальше — мы хотим инвестировать в детей, предоставив ребенку в каждом детском саду возможность выучить второй язык”, — добавил Вакра.

По словам Вакра, цель соцдемов — остановить в столице единовластное правление центристов, которому свойственна коррупция и леность ума.

”Если мире бизнеса существуют законы, которые защищают нас от плохих монополий, то в столице защитниками являемся мы сами”, — сказал Вакра.