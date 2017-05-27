ФОТО DELFI: Кандидатом в мэры Таллинна от Партии реформ стал Кристен Михал

На сегодняшнем Дне Таллинна Партии реформ был выбран официальный кандидат на должность мэра столицы. Им стал Кристен Михал.

Михал представил основные темы предвыборной программы Партии реформ: образование на эстонском языке, благополучие семей с детьми и пожилых людей, современные транспортные коммуникации и прозрачное правление городом.

"Таллинн — город будущего. Главный вопрос осени уже известен — это будет вотум недоверия для нынешнего правительства, Центристской партии", -

заявил Михал.

По словам кандидата на пост мэра Таллинна, нынешние городские власти тормозят развитие города, и изменения в лучшую сторону обязательны и неизбежны.

”Система образования в Эстонии для налогоплательщиков должна быть на эстонском языке начиная с детского сада. Эстонский язык не является в образовании иностранным языком, как кажется Центристской партии. Знание государственного языка дает равные шансы для успеха всем детям. Это не прихоть эстоноязычных людей, обучение эстонскому языку начиная с детского садика одобряет более 70% русскоязычных родителей”, — отметил Михал говоря об образовании.

По его словам, задача Партии реформ — уменьшить денежную нагрузку для родителей, привести в порядок детские сады и спортивные площадки, поддержать детей в кружках по интересам, а также учителей.

В области транспорта Микель поднял идею постоянной связи между Таллинном и Хельсинки, постройки новых велосипедных маршрутов и строительства трамвайных линий в сторону Мустамяэ, Ыйсмяэ, Пирита и Ласнамяэ.

В программе, направленной на пожилых людей, в планах у реформистов шаги к улучшению здоровья и ухода, постройка новых больниц и ежегодная поддержка пенсионерам от города. В дополнение к этому Партия реформ хочет ввести культурные карты, чтобы у пожилых людей была возможность посещать разные мероприятия со скидкой.