ФОТО DELFI: Кальюлайд заняла 70-е место на лыжном марафоне в Финляндии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.

Кальюлайд преодолела 50-километровую дистанцию за 4 часа, 7 минут и 30,4 секунды. Репортер Delfi Рауль Оясаар, сопровождавший на лыжне главу государства, показал результат 4:02.41,3.

Вместе с Кальюлайд марафонскую дистанцию преодолели трое полицейских, отвечающих за безопасность президента Эстонии. Руководитель президентской канцелярии Тийт Рийзало финишировал рядом с Кальюлайд - 4:07.31,1.

Супруг президента Георгий-Рене Максимовский занял в мужском зачете 166-е место - 2:55.07,2.