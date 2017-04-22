ФОТО DELFI: Кальюлайд встретилась со спикером Палаты представителей США Райаном

Сегодня в Эстонию прибыла делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

Во второй половине дня с Райаном встретилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Темы встречи — сотрудничество Эстонии и США в сфере обороны, ситуация с безопасностью и внешнеполитические вызовы в мире.

В состав делегации Конгресса входят также члены Палаты представителей Мэк Торнберри, Брайан Маст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс.