21.03.2017, 19:14

ФОТО DELFI: Как живет граничащий с авиабазой поселок Эмари

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Прийт Симсон
Фото: Прийт Симсон
EST
Ämari
ÄmariFoto: Priit Simson

На авиабазу Эмари в последнее время все чаще приземляются самолеты НАТО. Фотограф Delfi узнал, как протекает жизнь в граничащем с авиабазой одноименном поселке, над которым постоянно кружат истребители.

Ämari Foto: Priit Simson
Ämari Foto: Priit Simson
Тыну купил в Эмари два дома. В изображенном на фото доме он планирует построить отель и кафе. Сауна уже готова.

Ämari Foto: Priit Simson


В Эмари гараж обязательно иметь каждому, у кого есть автомобиль.

Ämari Foto: Priit Simson


Владелица магазина Наталья на жизнь не жалуется, местные жители с удовольствием закупаются у нее. Солдаты в основном покупают сигареты и булочки.

Ämari Foto: Priit Simson


Бар в Эмари последний раз был открыт два года назад.

Ämari Foto: Priit Simson


Видите собаку? А конуру?

Ämari Foto: Priit Simson

Здесь покоится командир полка Галкин.

Ämari Foto: Priit Simson

Ämari Foto: Priit Simson

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