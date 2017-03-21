ФОТО DELFI: Как живет граничащий с авиабазой поселок Эмари

На авиабазу Эмари в последнее время все чаще приземляются самолеты НАТО. Фотограф Delfi узнал, как протекает жизнь в граничащем с авиабазой одноименном поселке, над которым постоянно кружат истребители.
Тыну купил в Эмари два дома. В изображенном на фото доме он планирует построить отель и кафе. Сауна уже готова.
В Эмари гараж обязательно иметь каждому, у кого есть автомобиль.
Владелица магазина Наталья на жизнь не жалуется, местные жители с удовольствием закупаются у нее. Солдаты в основном покупают сигареты и булочки.
Бар в Эмари последний раз был открыт два года назад.
Видите собаку? А конуру?
Здесь покоится командир полка Галкин.
Viimsi vald, Часть дома, 235 000 EUR
Viimsi vald, Дом, 269 000 EUR
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