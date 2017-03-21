ФОТО DELFI: Как живет граничащий с авиабазой поселок Эмари

На авиабазу Эмари в последнее время все чаще приземляются самолеты НАТО. Фотограф Delfi узнал, как протекает жизнь в граничащем с авиабазой одноименном поселке, над которым постоянно кружат истребители.

Ämari Foto: Priit Simson

Ämari Foto: Priit Simson

Тыну купил в Эмари два дома. В изображенном на фото доме он планирует построить отель и кафе. Сауна уже готова.





Ämari Foto: Priit Simson





В Эмари гараж обязательно иметь каждому, у кого есть автомобиль.



Ämari Foto: Priit Simson





Владелица магазина Наталья на жизнь не жалуется, местные жители с удовольствием закупаются у нее. Солдаты в основном покупают сигареты и булочки.



Ämari Foto: Priit Simson





Бар в Эмари последний раз был открыт два года назад.



Ämari Foto: Priit Simson





Видите собаку? А конуру?





Ämari Foto: Priit Simson

Здесь покоится командир полка Галкин.



Ämari Foto: Priit Simson

Ämari Foto: Priit Simson



