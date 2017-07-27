ФОТО DELFI: Как в Финляндии готовились к визиту Путина

Сегодня в финский город Савонлинна прибудет президент России Владимир Путин. За визитом следит и Delfi, на месте находятся репортер и фотограф. Вот как готовились к этому событию вчера.

Президент России Владимир Путин прибудет сегодня в Финляндию с однодневным визитом. Ниже основные этапы и составляющие визита, собранные службой Yle.

Программа визита

Ожидается, что самолет российского президента приземлится на аэродроме города Савонлинна в 13:30. Это событие будет транслироваться в прямом эфире на интернет-портале Yle.

Из аэропорта автоколонна президента направится в Пункахарью, где состоится встреча Владимира Путина и Саули Ниинистё.

После встречи президенты проведут пресс-конференцию, которая должна начаться в 15:30.

В 15:10 Yle начнет специальную трансляцию, которую можно будет посмотреть на первом канале и портале Yle Areena.

Далее президенты отправятся на пароходе в Савонлинна, где пройдет официальный обед, организованный городом, после чего гости переместятся в замок Олавинлинна, где труппой Большого театра будет показана опера Иоланта.

Предположительное содержание встречи

Визит Путина – это, прежде всего торжественное поздравление по случаю 100-летия независимости Финляндии.

На повестке встречи президентов также обсуждение двусторонних отношений и актуальных международных вопросов.

Подготовка и организация

В подготовке визита участвовало больше ста российских чиновников. В понедельник грузовым самолетом Ил-76 в Финляндию были доставлены продукты питания и специальные транспортные средства.

Встреча президентов состоится в гостинице Пункахарью, гостями которой были русские цари, художники и артисты, а также научные исследователи.

Из Пункахарью президенты отправятся в Савонллинна на пароходе S/S Saimaa. 124-летнее представительское судно в свое время возило членов царской семьи и генерал-губернатора Николая Бобрикова.

В рамках оперного фестиваля в Савонлинна президенты посмотрят оперный спектакль в исполнении знаменитого Большого театра.

По случаю визита российского президента в Савонлинна будет ограничено движение. Ограничения будут также распространяться на водное и воздушное пространство.

Кто прибывает с визитом?

Владимир Путин находится у власти в России в качестве президента и премьер-министра в общей сложности с 2000 года. Официальной информации о его намерениях баллотироваться на выборах в 2018 году пока нет, однако принято считать его участие в этих выборах вероятным.

О личной жизни российского президента известно довольно мало, хотя скупая информация изредка просачивается в СМИ.

Публичные музыкальные выступления президента России принято считать частью PR-кампании. При этом об отношении Путина к опере не известно практически ничего.