ФОТО DELFI: Как поднимали поезд после вчерашнего происшествия под Кейла

Вчера в Кульна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. 9 человек доставлены в больницу. Двое из них — водители грузовика и поезда — находятся в тяжелом состоянии.

Поскольку состав ввиду происшествия сильно деформирован и вылетел с дороги, решение проблемы затянулось. Сегодня будут поднимать вагоны при помощи спецсредств обратно на колею, чтобы потом их можно было отремонтировать. Подготовительные работы начались, но нет пока что основания ожидать, что вагоны поставят на рельсы до вечера.

Delfi ведет прямое включение с места происшествия.

Участок дороги на месте ДТП закрыт на сутки.

Как сообщает полиция, Центр тревоги получил сообщение о ДТП сегодня в 8:30 утра. По первоначальным данным, пассажирский поезд двигался из Рийзипере в сторону Таллинна, когда на переезде в Кулна произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения локомотив и первый вагон сошли с рельс.

Грузовик был настолько серьезно деформирован, что что потребовалась помощь спасателей, чтобы достать водителя из кабины. По первоначальным данным, тяжелые увечья получили машинист поезда, 50-летний мужчина, и водитель грузовика, 49-летний мужчина.