ФОТО DELFI: Как отпраздновали День победы в Санкт-Петербурге

Корреспондент Delfi побывал в Санкт-Петербурге на празднования Дня победы, где прошли торжественный парад, а также акция "Бессмертный полк".
Tallinn, Квартира, 69 000 EUR
Tallinn, Квартира, 96 400 EUR
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Корреспондент Delfi побывал в Санкт-Петербурге на празднования Дня победы, где прошли торжественный парад, а также акция "Бессмертный полк".
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