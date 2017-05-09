ФОТО DELFI: Как отпраздновали День победы в Санкт-Петербурге

Корреспондент Delfi побывал в Санкт-Петербурге на празднования Дня победы, где прошли торжественный парад, а также акция "Бессмертный полк".
Tallinn, Квартира, 64 900 EUR
Tallinn, Квартира, 169 000 EUR
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Корреспондент Delfi побывал в Санкт-Петербурге на празднования Дня победы, где прошли торжественный парад, а также акция "Бессмертный полк".
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