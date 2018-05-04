ФОТО DELFI: K-komando, полиция и Кайтселийт штурмовали здание Минобороны

Сегодня в рамках масштабных учений ”Еж” спецподразделение K-komando, полиция и Кайтселийт произвели штурм здания Министерства обороны с целью освободить от захватчиков.
Смотрите, как это было!
Сегодня в рамках масштабных учений ”Еж” спецподразделение K-komando, полиция и Кайтселийт произвели штурм здания Министерства обороны с целью освободить от захватчиков.
Смотрите, как это было!
Äriklientide ja partnersuhete juht / analüütik
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