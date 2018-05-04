04.05.2018, 16:39

ФОТО DELFI: K-komando, полиция и Кайтселийт штурмовали здание Минобороны

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rus.delfi.ee
EST 42
ФОТО DELFI: K-komando, полиция и Кайтселийт штурмовали здание Минобороны
Foto: Taavi Sepp

Сегодня в рамках масштабных учений ”Еж” спецподразделение K-komando, полиция и Кайтселийт произвели штурм здания Министерства обороны с целью освободить от захватчиков.

Смотрите, как это было!

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