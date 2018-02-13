ФОТО: Delfi и EPL представили книгу "Наша Эстония. 100 лет"

В понедельник в магазине Rahva Raamat прошла презентация книги "Наша Эстония. 100 лет" ("Meie Eesti. 100 aastat"), подготовленной в сотрудничестве газеты Eesti Päevaleht, портала Delfi и Эстонского исторического музея в рамках серии "100 недель ЭР".

В книге есть большая статья о каждом годе республики. На протяжении всей книги внизу страниц проходит временная шкала, где отмечены ключевые события нашего государства.

Большая часть тиража в январе продана заказчикам, которые получат книгу в середине февраля.

Книга также в продаже в магазинах Rahva Raamat.