ФОТО DELFI: Госканцелярия обнародовала визуальный идентитет председательства Эстонии в Совете ЕС

Сегодня, 7 апреля, Государственная канцелярия обнародовала визуальный идентитет председательства Эстонии в Совете Европейского Союза. Решение визуализирует основную идею председательства Эстонии — равновесие.

Идентитет во время председательства Эстонии основывается на общей концепции ”Единство через равновесие”, которая была признана лучшей на конкурсе проведенном совместно организационным комитетом празднования столетия Эстонской Республики и организационной команды председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Победителем конкурса стало креативное агентство Identity (Меэлис Опманн, Мартин Тынтс, Ионел Лехари, Антс Лусти) с концепцией ”Век и равновесие” („Aastasada ja tasakaal”).

Визуальное решение основано на двух нарративах — близость к природе и инновационное цифровое общество. Данные концепции были сформированы в рамках общественного обсуждения концепции знака EAS.

”Эти концепции раскрывают историю жителей Эстонии через два актуальных для современного общества вопроса: отношение человека к окружающей среде и возможности, которые привнесут в нашу жизнь новые технологии, — говорит руководитель коммуникационного отдела председательства Эстонии Тийна Урм. — При поиске баланса вызовом является тема защиты и заботы, а также использование постоянно обновляющихся возможностей для Эстонии, так и для всей Европы”.

”Изображение равновесия хорошо отражает нашу роль в качестве председателя. Больше всего Европе сейчас нужно единство — в ценностях, мыслях и поступках. Чтобы Европа была едина и использовала бы все возможности для развития, будучи председателем мы должны найти баланс среди мнений, интересов и взглядов среди всех стран-членов союза. Это и выражает визуальное решение, где значимость председателя объединяет и уравновешивает два разных решения и взгляда”.

По словам креативного директора Identity Ионела Лехари, визуальную систему председательства характеризует простая и лаконичная графика схожая с идентитетом празднования столетия Эстонской Республики. ”Была создана единая геометрическая система, состоящая из начальных элементов, которая позволила бы изобразить графику с различным значением для идентитета обеих программ. Узкий прямоугольник и круги являются начальными элементами, из которых построен символ баланса для председательства и юбилейный знак 100-летия Эстонской Республики”, — пояснил Лехари.

Если визуальный идентитет столетия Эстонии был обнародован Госканцелярией прошлой осенью, то презентация визуального решения председательства Эстонии состоялась весной, поскольку по традиции страна-председатель представляет свой визуальный идентитет незадолго до начала председательства.