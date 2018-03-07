ФОТО DELFI: Горсовет Тарту обсудил вопрос строительства под городом целлюлозного завода

Сегодня на внеочередном заседании горсовета Тарту чиновникам передали гражданскую инициативу против строительства целлюлозного завода.

”Как граждане университетского городка, работающие в Тарту и выпускники Тартуского университета мы глубоко озабочены планирующимся гигантским целлюлозным заводом, которым собираются возвести близ Тарту на берегу Эмайыги”, — значится в обращении. Призыв выразить свое отношение на портале petitsioon.ee распространялся в соцсети. По имейлу в январе было собрано более 1 700 подписей, на сайте петиций — свыше 5 200.

Рабочая группа, выступающая против возведения завода, придерживается мнения, что в демократической Эстонии город Тарту должен обладать правом вето относительно решений, которые определяют его будущее. Инициаторы сформируют свои дальнейшие решения в зависимости от результатов внеочередного заседания тартуского горсовета 7 марта.

По последним данным, петицию подписали более 8 000 человек.

На собрании присутствуют министр окружающей среды Сийм Кийслер и министр госуправления Яак Ааб.

По словам представителя EstFor OÜ Ааду Полли, к настоящему моменту это всего лишь идея, и даже не начат список необходимых исследования. Также, по его словам, у Эстонии, в отличие от других европейских стран, есть возможность использовать возобновляемые источники энергии.

Он добавил, что строить завод надо так, чтобы тартусцы его наличия и не заметили бы. Или не строить вообще.

На вопрос, в какую сумму обойдется разработка соответствующей технологии, Полли не ответил.

На вопрос, каковы негативные аспекты иного места строительства предполагаемого завода, Ааду Полли сообщил, что необходима близость дорог и водоема.