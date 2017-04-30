ФОТО DELFI: Горилла, Дарт Вейдер и ниндзя — в Тарту соревновалась на лодках пестрая компания

В рамках весенних Тартуских студенческих дней сегодня в 15 часов на реке Эмайыги началось Лодочное ралли.

Если в прошлом году Лодочное ралли отменили, то в этом году оно снова в программе студенческих дней. На Эмайыги прибыли соревноваться более 20 команд.

Перед соревнованием сообщили, что неважно, передвигаются ли на купленной в магазине лодке или на самодельном судне, а оценивают оригинальность, скорость и костюмы участников.

Фотограф Delfi указал, что Лодочное ралли привлекло большое количество публики, которая наблюдала за ним с обоих берегов Эмайыги. Основательный вклад внесли в мероприятие и участники.