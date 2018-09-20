20.09.2018, 14:10

ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

 (98)
Андрей Данило
Редактор 
Рауно Вольмар
Фотограф 
EST 47
Tallinna Linnahall
Tallinna Linnahall Foto: Rauno Volmar

Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.

"Это очень-очень опасное, смертельно опасное место. Плиты чудом держатся, и одна уже упала, скоро следующая упадет, и хорошо, если в это время на ней не будут сидеть люди", — пишет Владимир.

На Горхолле побывал фотограф Delfi, и увидел подтверждения словам читателя — одна из плит действительно обвалилась, а на соседних как ни в чем не бывало отдыхают люди. Кроме того, кладка здания разваливается и в других местах.

Delfi обратился за комментарием к управляющему зданием Tallinna Linnahalli AS, а также непосредственно к руководителю Кайе Яппиненен и председателю совета Михаилу Кылварту, чтобы узнать, может ли город предпринять что-либо для того, чтобы сделать времяпрепровождение гостей и жителей Таллинна на крыше Горхолла более безопасным, однако так и не получил ответа.

Tallinn Hockey weekend
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