ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

"Это очень-очень опасное, смертельно опасное место. Плиты чудом держатся, и одна уже упала, скоро следующая упадет, и хорошо, если в это время на ней не будут сидеть люди", — пишет Владимир.

На Горхолле побывал фотограф Delfi, и увидел подтверждения словам читателя — одна из плит действительно обвалилась, а на соседних как ни в чем не бывало отдыхают люди. Кроме того, кладка здания разваливается и в других местах.

Delfi обратился за комментарием к управляющему зданием Tallinna Linnahalli AS, а также непосредственно к руководителю Кайе Яппиненен и председателю совета Михаилу Кылварту, чтобы узнать, может ли город предпринять что-либо для того, чтобы сделать времяпрепровождение гостей и жителей Таллинна на крыше Горхолла более безопасным, однако так и не получил ответа.