28.09.2017, 21:20

ФОТО DELFI: Главы правительств ЕС собрались на торжественный ужин в Кадриорге

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 29 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня вечером в 21 час в Кадриоргском дворце начался неофициальный ужин глав правительств Евросоюза.

Завтра состоится самое важное событие председательства Эстонии — саммит по цифровым вопросам. Поэтому в Таллинне собрались почти все высокопоставленные политики Евросоюза, в том числе Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Тереза Мэй.

Главы государств встречаются сегодня в 21 час в Кадриоргском дворце на торжественном ужине. На неофициальный ужин пригласил председатель Европейского совета Дональд Туск.

На сегодняшнем ужине обсудят актуальные темы, такие как оборона, цифровые вопросы, иммиграция и Брекзит.

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