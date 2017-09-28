ФОТО DELFI: Главы правительств ЕС собрались на торжественный ужин в Кадриорге

Сегодня вечером в 21 час в Кадриоргском дворце начался неофициальный ужин глав правительств Евросоюза.

Завтра состоится самое важное событие председательства Эстонии — саммит по цифровым вопросам. Поэтому в Таллинне собрались почти все высокопоставленные политики Евросоюза, в том числе Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Тереза Мэй.

Главы государств встречаются сегодня в 21 час в Кадриоргском дворце на торжественном ужине. На неофициальный ужин пригласил председатель Европейского совета Дональд Туск.

На сегодняшнем ужине обсудят актуальные темы, такие как оборона, цифровые вопросы, иммиграция и Брекзит.