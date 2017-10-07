07.10.2017, 21:10

ФОТО DELFI: Фонарь, ложка, гироскутер. Смотрите, что нашли на дне пруда Шнелли

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Snelli tiigi puhastustalgud
Snelli tiigi puhastustalgute kõige huvitavam leid oli tasakaaluliikurFoto: Rauno Volmar

Сегодня управа Кесклинна и клуб дайвинга Maremark провели очередные очистительный работы пруда Шнелли в центре Таллинна. Смотрите, что нашли водолазы!

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