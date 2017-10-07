ФОТО DELFI: Фонарь, ложка, гироскутер. Смотрите, что нашли на дне пруда Шнелли

Snelli tiigi puhastustalgute kõige huvitavam leid oli tasakaaluliikur Foto: Rauno Volmar

Сегодня управа Кесклинна и клуб дайвинга Maremark провели очередные очистительный работы пруда Шнелли в центре Таллинна. Смотрите, что нашли водолазы!