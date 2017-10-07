ФОТО DELFI: Фонарь, ложка, гироскутер. Смотрите, что нашли на дне пруда Шнелли

Сегодня управа Кесклинна и клуб дайвинга Maremark провели очередные очистительный работы пруда Шнелли в центре Таллинна. Смотрите, что нашли водолазы!
Tallinn, Дом, 115 000 EUR
Tallinn, Дом, 185 000 EUR
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Сегодня управа Кесклинна и клуб дайвинга Maremark провели очередные очистительный работы пруда Шнелли в центре Таллинна. Смотрите, что нашли водолазы!
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