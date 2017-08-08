08.08.2017, 18:00

ФОТО DELFI: Эвелин Ильвес отобедала с Мартом Луйком из избирательного союза ”Деловой Таллинн”

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rus.delfi.ee
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Evelin Ilves ja Mart Luik kohvikus
Evelin Ilves ja Mart Luik kohvikusFoto: Hendrik Osula

Во вторник в объектив фотокорреспондента Delfi попал член избирательного союза "Деловой Таллинн" Март Луйк, сидевший в кафе за столиком с Эвелин Ильвес. Тут возник вопрос: неужели Ильвес присоединится к союзу и выдвинет свою кандидатуру этой осенью на местных выборах?

”Эвелин — моя давняя знакомая, мы обедали и просто общались меж собой”, — прокомментировал Луйк. ”Мы говорили и на темы Таллинна и о моих новых вызовах, но ни о чем конкретно не договорились”, — добавил он.

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