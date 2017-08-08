ФОТО DELFI: Эвелин Ильвес отобедала с Мартом Луйком из избирательного союза ”Деловой Таллинн”

Evelin Ilves ja Mart Luik kohvikus Foto: Hendrik Osula

Во вторник в объектив фотокорреспондента Delfi попал член избирательного союза "Деловой Таллинн" Март Луйк, сидевший в кафе за столиком с Эвелин Ильвес. Тут возник вопрос: неужели Ильвес присоединится к союзу и выдвинет свою кандидатуру этой осенью на местных выборах?