ФОТО DELFI: Эстония и Финляндия обсуждают строительство тоннеля Таллинн-Хельсинки и другие вопросы

Сегодня в Таллинне правительства Эстонии и Финляндии собрались на совместное заседание, которым отмечают 100-летие обеих стран.

Во время заседания состоялось обсуждение транспортного сообщения между Эстонией и Финляндией, а также сотрудничества в цифровой и культурной сфере и общие интересы в Европейском союзе.

”Два братских народа объединяет сильная историческая и культурная связь, которая призывает ко все более тесному сотрудничеству и вдохновляет на то, чтобы вместе двигаться дальше, — отметил неделей ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Правительство Эстонии впервые проводит совместное заседание с коллегами из другой страны, и это подчеркивает особенную связь эстонского и финского народов. В ходе совместного заседания мы обсудим темы, которые помогут еще более укрепить мост между нашими государствами и возвести новые мосты".