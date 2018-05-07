07.05.2018, 16:50

ФОТО DELFI: Эстония и Финляндия обсуждают строительство тоннеля Таллинн-Хельсинки и другие вопросы

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rus.delfi.ee
EST
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Eesti ja Soome valitsuse ühisistung Riigikogu konverentsikeskuses Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Таллинне правительства Эстонии и Финляндии собрались на совместное заседание, которым отмечают 100-летие обеих стран.

Во время заседания состоялось обсуждение транспортного сообщения между Эстонией и Финляндией, а также сотрудничества в цифровой и культурной сфере и общие интересы в Европейском союзе.

”Два братских народа объединяет сильная историческая и культурная связь, которая призывает ко все более тесному сотрудничеству и вдохновляет на то, чтобы вместе двигаться дальше, — отметил неделей ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Правительство Эстонии впервые проводит совместное заседание с коллегами из другой страны, и это подчеркивает особенную связь эстонского и финского народов. В ходе совместного заседания мы обсудим темы, которые помогут еще более укрепить мост между нашими государствами и возвести новые мосты".

Также ранее сообщалось, что члены правительства обсудят перспективы туннеля между Таллинном и Хельсинки и железнодорожное сообщение. В рамках дискуссии о цифровом сотрудничестве будут затронуты межгосударственный обмен данными и развитие электронных услуг. Также на совместном заседании пойдет речь о сотрудничестве в сфере культуры и образования, о роли языков небольших народов в современном мире и о сотрудничестве наших стран в Европейском союзе, прежде всего в сфере конкуренции, окружающей среды и торговли.

Эстония отметила свое столетия 24 февраля 2018 года, Финляндия — 6 декабря 2017-го.

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