ФОТО DELFI: Эстония готовится к председательству в ЕС: в четверг в Таллинн прибыли Юнкер и Туск

Официально Эстония начнет председательство в Совете ЕС в эту субботу, но торжественные церемонии начались уже сегодня.
После 18 часов в Таллинн с двухдневным визитом прибыли члены Еврокомиссии во главе с Юнкером. Также в это же время в столице с визитом — и председатель Евросовета Дональд Туск. Оба прибыли на частных самолетах.
Всех гостей ждут вечером четверга в Котле культуры на торжественную церемонию, а после этого — на концерт на площади Вабадузе.
Также Эстонию посетит и зарубежная делегация из 70 журналистов.
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