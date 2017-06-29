ФОТО DELFI: Эстония готовится к председательству в ЕС: в четверг в Таллинн прибыли Юнкер и Туск

Официально Эстония начнет председательство в Совете ЕС в эту субботу, но торжественные церемонии начались уже сегодня.

После 18 часов в Таллинн с двухдневным визитом прибыли члены Еврокомиссии во главе с Юнкером. Также в это же время в столице с визитом — и председатель Евросовета Дональд Туск. Оба прибыли на частных самолетах.

Всех гостей ждут вечером четверга в Котле культуры на торжественную церемонию, а после этого — на концерт на площади Вабадузе.

Также Эстонию посетит и зарубежная делегация из 70 журналистов.

В четверг вечером, 29 июня, в Таллинне на площади Вабадузе проходит бесплатный концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза, передает rus.err.ee.

В 18:40 состоялась первая, закрытая часть праздничного концерта в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС из таллиннского Котла культуры, где также прозвучали речи высокопоставленных гостей. С приветствием выступили председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

В 20:15 началась трансляция концерта на площади Вабадузе. На сцене выступают музыканты и ансамбли из Эстонии, известные разным поколениям зрителей: Вайко Эплик, Кадри Вооранд, Марье Юрьенс с Estonian Cello Ensemble, Eesti Raadio Laste Laulustuudio, Kukerpillid, Генка, Winny Puhh, Estonian Voices, NOËP, Frankie Animal, Miljardid и общий хор под руководством Вероники Портсмут.