23.08.2017, 19:35

ФОТО DELFI: Экс-политик Прийт Тообал открыл похоронный дом в Вильянди

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 40 pilti
Rahula leinamaja avamine Viljandis Foto: Kenno Soo

Бывший политик Прийт Тообал все увеличивает свой похоронный бизнес, а именно сегодня он открыл в Вильянди на улице Вакзали похоронный дом Rahula.

Rahula Прийта Тообала принадлежат похоронные бюро как в Сууре-Яани, так и в Вильянди. Теперь вдобавок еще и похоронный дом Rahula в Вильянди.

Похоронный дом Rahula — это здание, в котором есть зал для проведения похоронной церемонии и зал для поминального стола.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии